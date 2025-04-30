الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

حملة ليلية موسعة لإزالة التعديات بحي غرب المنصورة

حملة ليلية لرفع الإشغالات
حملة ليلية لرفع الإشغالات بالمنصورة، فيتو

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة الأستاذ محمد أميـــن الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الأربعاء  حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة، قاد الحملة مسئول الأشغالات بالنوبتجية المسائية، ومسؤولي الإشغالات.

شن حملة موسعة لرفع التعديات على حرم الطريق بالنوبتجية الليلية بغرب المنصورة

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

وقع التعديات علي المقاهي والأكشاك

وقد استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حى غرب، حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق للأكشاك والكافيهات والمقاهي والمحلات والباعة الجائلين، التي تعوق حركة المارة.

الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية التي تشوه الشكل الحضاري للمحافظة.

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