فريق طبي بالإسكندرية ينجح في إنقاذ حياة مصاب بطعنة نافذة في الصدر

نجاح فريق القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة بمحافظة الإسكندرية في إنقاذ حياة مريض مصاب بطعنة نافذ بالصدر أدت إلى نزيف حاد حول القلب وعدم استقرار في العلامات الحيوية للمريض.

وأكد الفريق الطبي، أنه تم التعامل مع المريض في أقل من عشر دقائق تم نقله للعمليات وتم عمل شق عظمة القص وتفريغ الدم من حول القلب ووجدنا طعنه نافذه بالبطين الأيمن.

وأوضح الفريق الطبي، أنه تمت السيطرة على النزيف وإصلاح الطعنة بالبطين الأيمن مشيرًا إلى أن المريض في حالة مستقرة وتم نقله للعناية المركزة لاستكمال العلاج.



وتكون الفريق الطبي من جراحة القلب والصدر الدكتور خميس بلال رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور عمرو إبراهيم استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور حازم فؤاد أخصائي جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد السيد طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، فريق العمليات الدكتور مصطفى عبده مدير العمليات، الدكتور أميرة على رئيس قسم التخدير، الدكتور أحمد خاطر استشاري التخدير، الدكتور حسيني ممدوح أخصائي التخدير، الدكتور وائل قاسم رئيس الهيئة الطبية، الدكتور أحمد سعدة مدير الداخلي وإشراف فريق الطوارئ بقيادة دكتور محمد بسيوني أخصائي الطوارئ، بقيادة د. عبد الله الفرماوي مدير عام المستشفى.

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