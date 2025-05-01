الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

اليوم، عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج، فيتو
مسلسل بريستيج، فيتو

 تطرح منصة يانجو بلاي اليوم الخميس حلقتين جديدتين من مسلسل بريستيج الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

وتوفر منصة يانجو بلاي الحلقة الثالثة والرابعة من المسلسل اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل بريستيج

‎ يقدم مسلسل بريستيج صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، والذي يقدمون من خلاله تيمة مختلفة تجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق على مدار ٨ حلقات، حيث تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع وجود قتيل مما تصاعد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

‎وانطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة مطلوب للعدالة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن أبطال المسلسل محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى. 

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