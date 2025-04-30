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رياضة

برشلونة ضد إنتر ميلان، تورام يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

ماركوس تورام، فيتو
ماركوس تورام، فيتو

منح الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، المقدمة مبكرًا على حساب مضيفه برشلونة، في المباراة التي تجري حاليا.

تورام يسجل هدفا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا 

وسجل تورام هدفًا في الدقيقة الأولى (30 ثانية) في شباك برشلونة، اليوم الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هدف تورام يعتبر أسرع هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر ميلان بجميع مبارياته التسع في دوري أبطال أوروبا التي سجل فيها هدفًا أول حتى الآن هذا الموسم.

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