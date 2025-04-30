وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الدراجات لمناقشة استعدادات استضافة البطولة الأفريقية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع أيمن علي حسن رئيس اتحاد الدراجات، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة الأفريقية للمضمار المحدد موعدها في الفترة من 11 وحتى 16 مايو المقبل بمشاركة 16 دولة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة تيسير كافة الإمكانات وتوفير المتطلبات لضمان نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية وقدراتها التنظيمية العالمية.

وطالب وزير الشباب والرياضة من رئيس اتحاد الدراجات بمواصلة العمل الجاد والسعي لاستضافة المزيد من البطولات الدولية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة وذلك بهدف صقل إمكانات لاعبي المنتخب المصري وكذلك النشر الواسع للعبة فى مختلف المدن المصرية فى ظل توافر البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية والتى تحرص الدولة المصرية على تطويرها بشكل مستمر بما يتماشى مع التطورات الدولية والتقنيات العالمية.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الدراجات لمناقشة استعدادات استضافة البطولة الأفريقية

وكشف وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتلك تحفة معمارية متمثلة في المضمار الدولي للدراجات الذي تم إنشاؤه على أحدث تراث معماري ولابد من استغلاله واستضافة الكثير من الأحداث القارية والعالمية مؤكدًا أن مصر أصبحت قبلة للعالم في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الجودو بعد التتويج ببطولة أفريقيا

فيما استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للجودو بعد مشاركتها الناجحة في بطولة إفريقيا للجودو، التي أُقيمت في كوت ديفوار خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، وسط منافسة قوية من مختلف منتخبات القارة.

وحقق المنتخب الوطني إنجازًا كبيرًا بتصدره جدول الميداليات بعد حصد 10 ميداليات متنوعة، بواقع 5 ذهبيات، وفضية واحدة، و4 برونزيات، ليؤكد مواصلة رياضة الجودو المصرية تطورها ونجاحها على الساحة القارية.

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة، نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام الإدارة العامة لأداء المنتخبات القومية، حيث نقل تهنئة الوزير لأبطال المنتخب وأشاد بالأداء المشرف والمتميز للاعبين واللاعبات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق هو ثمرة للجهود المبذولة من الاتحاد المصري للجودو، وأحد ثمار خطة الوزارة في دعم الألعاب الفردية وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يساهم في رفع علم مصر بالمحافل الدولية.



أشرف صبحي يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

فيما زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك على هامش فعاليات بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين، المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولي.

تأتي الزيارة في إطار دعم جهود التوعية والتثقيف بمخاطر تعاطي المنشطات، حيث أطلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، حملة شاملة للتوعية بمخاطر المنشطات وأهمية النزاهة الرياضية.

أشرف صبحي يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث استعرضت جهود المنظمة في نشر الوعي بين الرياضيين الناشئين وتوضيح الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تعاطي المواد المحظورة رياضيًا.

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