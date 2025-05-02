الجمعة 02 مايو 2025
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ساخرون

لما تقبض مرتب مايو في كاريكاتير فيتو

لما تقبض شهر مايو
لما تقبض شهر مايو في كاريكاتير فيتو

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