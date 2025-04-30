جماهير الأهلي ترفع بانر للمشجع الراحل أمح الدولي

الدوري المصري، حرصت جماهير النادي الأهلي علي رفع بانر لمشجع الفريق أمح الدولي والذي توفاه الله خلال الأيام الماضية خلال مباراة الفريق أمام نظيره بتروجيت والتي تجمع بينهما الآن علي ستاد الكلية الحربية في بطولة الدوري الممتاز.

وحمل بانر جماهير الأهلي عبارة" جمهور الأهلي مش ناسيك … أمح الدولي في جنة الخالدين".

ويتقدم الأهلي علي بتروجيت، 3ـ2، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

بدأت المباراة بسيطرة من النادي الأهلي الذي أهدر فرصة مبكرة في الدقيقة الثانية، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق وسام أبو علي تصدى لها عمر صلاح حارس بتروجت بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة، أطلق رامي ربيعة تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى أيضا.

وفي الدقيقة العاشرة، أحرز الأهلي هدفه الأول عن طريق وسام أبو علي، بعد تمريرة بينية إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، أنهاها بعرضية أرضية إلى وسام أبو علي الذي سدد الكرة في الشباك، مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 13، أهدر وسام أبو علي فرصة أخرى، بعد تمريرة من طاهر محمد إلى وسام الذي انفرد بالمرمى وحاول مراوغة حارس المرمى لكن إنقاذ رائع من عمر صلاح.

وفي الدقيقة 15، أحرز عمرو السولية الهدف الثاني بعد ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى طاهر محمد طاهر الذي مررها إلى السولية ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 21، أهدر وسام أبو علي فرصة أخرى بعد هجمة رائعة للنادي الأهلي بعد تبادل للكرة بين إمام عاشور وأشرف بن شرقي، لتصل الكرة إلى وسام داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

بعدها سيطر النادي الأهلي دون خطورة على المرمى، حتى الدقيقة 40، التي شهدت احتساب ركلة جزاء لمصلحة بتروجت بعد تدخل من رامي ربيعة على لاعب الفريق البترولي، تصدى لها رشاد المتولي وسددها بنجاح في شباك محمد الشناوي بالدقيقة 44.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز إيمانويل لاكي الهدف الثاني لفريقه بتروجت بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى قابلها لاكي بتسديدة في شباك محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وسجل هدف الاهلي الثالث جراديشار في الدقيقة 63.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام بتروجيت كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا للنادي بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري.

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.