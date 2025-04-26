تبدأ من 1.120 مليون جنيه، أسعار ومواصفات سيارات سيات إبيزا 2025

سيارات سيات، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات، أسعار ومواصفات سيارات سيات إبيزا 2025 الجديدة خلال شهر أبريل بالسوق المصرية وذلك بعد طرحها بشكل رسمي في الأسواق.

أسعار سيارات سيات إبيزا 2025



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات كافة الموزعين والتجار بالأسعار الرسمية لسيارات سيات إبيزا 2025 وهي كالتالي:

ابيزا ريفيرانس مليون و120 ألف جنيه.

ابيزا FR فرش ديناميكيا بسعر مليون و320 ألف جنيه.

ابيزا FR فرش أسود بسعر مليون و320 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات سيات ابيزا



حصلت سيارات سيات على محرك 1000 سي سي TSI بقوة 115 حصان بين 5.000 و5.500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 200 نيوتن متر أكبر من السابق حيث توفر لها 155 نيوتن متر.

وتتسارع سيارات سيات من السكون إلى 100 كم في الساعة في 9.5 ثانية بفارق 1.3 ثانية عن نظيرتها بالمحرك 1600 سي سي.

ويتصل بالمحرك ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك DSG مع سرعة قصوي 195 كم في الساعة. وتحقق استهلاك وقود بواقع 5.2 لتر لكل 100 كم، كما حصلت السيارة على ارتفاع 1.447 مم ووزن إجمالي للسيارة 1.166 كجم. وتبلغ مساحة التخزين في السيارة 35 لتر.

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