قال وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم منح تأشيرات دراسة لمن يأتون إلى هنا لإحداث الشغب وأنه تم إلغاء تأشيرات من يفعلون ذلك.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: أوقفنا منح تأشيرات لمن يأتون لإحراق جامعاتنا والاستيلاء على مكتباتنا ومضايقة الناس.

وأضاف: بدأنا في إعادة تنظيم الوزارة لتمكين سفاراتنا ومكاتبنا الإقليمية من القيام بعملها.

واختتم: نمول برامج لا معنى لها وبدأنا في إعادة تنظيم الأمور داخل الوزارة.

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