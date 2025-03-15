النيابة تعاين موقع العثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بالواحات

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص، داخل أرض زراعية بالواحات في ظروف غامضة.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ما بالجثة من إصابات.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



العثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بالواحات



وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص، داخل أرض زراعية بالواحات في ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف الملابسات وحل لغز الجريمة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

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