الأربعاء 30 أبريل 2025
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إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء الغردقة
ميناء الغردقة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري  بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح الشمالية الغربية ما بين 30 إلى 35 عقدة، وبلغ ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، مما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.

 

إغلاق ميناء الغردقة البحري واستمرار غلق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

 

وفي السياق ذاته، يستمر غلق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لنفس الأسباب الجوية العنيفة، في إطار المتابعة الدقيقة التي تجريها الهيئة لحالة الطقس وتأثيرها على سير العمل بالموانئ.

في ذكرى التحرير، إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بأبو رديس بجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار جنيه

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

 

ويتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدار الساعة، أوضاع الموانئ والتغيرات الجوية أولًا بأول، من خلال تقارير غرف العمليات بالموانئ ومركز العمليات الرئيسي بالهيئة، لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية فورية.

وأكدت الهيئة أن جميع موانئ البحر الأحمر في حالة استعداد قصوى، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموانئ ومتابعة الحالة الجوية بدقة عالية حتى عودة الاستقرار.

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