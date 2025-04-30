إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح الشمالية الغربية ما بين 30 إلى 35 عقدة، وبلغ ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، مما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.

إغلاق ميناء الغردقة البحري واستمرار غلق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي السياق ذاته، يستمر غلق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لنفس الأسباب الجوية العنيفة، في إطار المتابعة الدقيقة التي تجريها الهيئة لحالة الطقس وتأثيرها على سير العمل بالموانئ.

ويتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدار الساعة، أوضاع الموانئ والتغيرات الجوية أولًا بأول، من خلال تقارير غرف العمليات بالموانئ ومركز العمليات الرئيسي بالهيئة، لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية فورية.

وأكدت الهيئة أن جميع موانئ البحر الأحمر في حالة استعداد قصوى، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموانئ ومتابعة الحالة الجوية بدقة عالية حتى عودة الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.