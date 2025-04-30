مطرب الراب أبو الأنوار يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية جود فايبز

تصدر مطرب الراب الشهير “أبو الأنوار" تريند اليوتيوب في الساعات الماضية بأغنية “جود ڤايبز”، التي وصلت ومشاهدتها ما يقرب من ١٠٠ ألف مشاهدة بعد يوم من طرحها.

أبو الأنوار طرح الاغنية الجديدة “جود ڤايبز” بتوزيع “رالي” ومكساج “طيّاب نوح”، بأجواء Clubby، وطرح ابو الانوار الاغنية كنوع من الرد علي تصريحات مطرب الراب زياد ظاظا في برنامج “مع كامل احترامي”، والذي انتقد فيه طريقة غنائه.

علي الجانب الآخر كان علق مطرب الراب أبو الأنوار على الهجوم المثار حول مطربي الراب مؤخرا، كما تحدث عن الجهد المبذول من قبل مغني هذا نوع من الأغاني في إنتاج مقاطعهم الموسيقية، وبروز دورهم على الساحة حتى الوصول للسجادة الحمراء في أكثر من مهرجان.

وقال أبو الأنوار خلال لقائه مع برنامج «عرب وود»، قائلًا: «الراب دلوقت أثبت نفسه سواء تووليت أو ويجز، أكثر من فنان وفنانة موجودين انهاردة على الريد كاربت عاملين أغاني لأفلام».



وأضاف: «الراب مش فقاعة ولا شيء صغير فنانين كتير بيتعبوا في أغانيهم، تووليت بيكتب وبيلحن وبيوزع وبيعمل شغل بيقوم بيه كذا حد للفنان».

وتابع: «طبيعة الخلاف مش كل ما الدنيا تبقى هادية نجيب سيرة الرابرز، وأنا ما أقصدش بكلامي شخص بعينه، أو الفنان رامي صبري،» لا احنا ولا بتوع المهرجانات ملطشة، لأنهم موجودين في كل حتة وبيشتغلوا على الأغاني زي ما انتم بتشتغلوا عليها».

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