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ثقافة وفنون

تأجيل حفل زياد ظاظا وفرقة المصريين، وهذا هو الموعد الجديد

زياد ظاظا وفرقة المصريين،
زياد ظاظا وفرقة المصريين، فيتو

حفل زياد ظاظا وفرقة المصريين ، أعلنت الشركة المنظمة لحفل زياد ظاظا وفرقة المصريين بقيادة الموسيقار هاني شنودة ليصبح الموعد الجديد لإقامة الحفل يوم الجمعة 2 مايو بدلا الخميس 1 مايو.

حفل زياد ظاظا وفرقة المصريين 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل فرقة المصريين وزياد ظاظا أسعار التذاكر وجاءت كالآتي: الفئة الأولى 480 جنيهًا والفئة الثانية 1000 جنيه.

وتعد هذه المشاركة بين جيلين مختلفين الموسيقار هاني شنودة وزياد ظاظا مفاجأة موسيقية حيث، يلتقي جمهور القاهرة مع تجربة استثنائية تجمع بين جيلين من الموسيقى المصرية.

ويعد هذا اللقاء بين ظاظا، أحد أبرز وجوه الجيل الجديد في عالم الموسيقى البديلة، وهاني شنودة، أحد صناع الموسيقى المصرية الحديثة، لحظة فنية نادرة.

واحتفل الموسيقار هاني شنودة في وقت سابق بذكرى تأسيس فرقة المصريين الموسيقية، حيث نشر عدد من الصور النادر لأعضاء الفرقة، وأخرى للحفلات الموسيقية التي أحيوها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

فرقة المصريين الموسيقية 

وعلق هاني شنودة قائلًا: “في نفس اليوم ده من سنة ١٩٧٧، بدأت رحلة موسيقية غيرت حياتنا للأبد.. من ٤٧ سنة بالظبط”.

وأضاف: “إحنا بنحتفل تقريبًا بخمس عقود من الصداقة والإبداع وروح الموسيقى إللي مش هتموت أبدًا، بنشارك معاكم شوية صور وذكريات للمصريين مع المصريين.. حاجة لذيذة جدًّا بالمناسبة ديه بنحضر لها وهنعلن عنها اليومين الجايين، تفتكروا ايه؟”

يذكر أن فرقة المصريين هي فرقة غنائية مصرية، كونها الموسيقي هاني شنودة عام 1977، وتوقف نشاطها عام 1988، تكونت الفرقة من عدد من الموسيقيين والمطربين وهم، منى عزيز، وإيمان يونس، راندا، تحسين يلمظ، ممدوح قاسم، هاني الأزهري، خالد حمدي موسيقى وDOP وروائي (مؤلف رواية بورتريه)، عمر فتحي (الذي كان يعرف وقتها بعمر جوهر).

وكتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبد الرحيم منصور، والفرقة كونها الفنان هاني شنودة في نهاية السبعينات إلا انها تفككت بوفاة كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز وايمان يونس، ومن أشهر أغاني الفريق أغنية ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة.

 

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