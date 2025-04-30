بعد المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة.. التعليم تقيل مديرة المدرسة.. تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمالها.. ومطالب بتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الحوادث

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة خلال اليومين الماضيين، بعد تداول واقعة اعتداء جنسي لأحد موظفي مدرسة خاصة بالبحيرة، على طالب بالمدرسة، بتواطؤ من مديرة المدرسة وبعض العاملين، حيث قضت محكمة جنايات دمنهور اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة بالسجن المؤبد.

وتعود الواقعة إلى اتهام "ص. ك."، 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًّا بإحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 بالاعتداء على الطفل.

ومن جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤.

وفور صدور حكم المحكمة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنسيقا مع محافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.

واقعة المدرسة الخاصة بمحافظة البحيرة

وشددت وزارة التربية والتعليم، حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.

ووصفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، قرار انعقاد لجنة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور، بالقرار "الحكيم والحاسم".

مؤسس "أمهات مصر": قرار "التعليم" بإقالة مديرة مدرسة الكرمة "حكيم وحاسم"

وأعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن سعادتها بحكم محكمة جنايات إيتاي البارود بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة في دمنهور.

وأكدت عبير، ثقتها الكبيرة في قضاء مصر العادل والنزيه، لافتة إلي أن الحكم أثلج صدور جميع أولياء الأمور والرأي العام، خاصة أن الواقعة أثارت غضب الجميع، مطالبة وزارة التعليم بتشديد الرقابة علي المدارس بكافة أنواعها لمنع تكرار هذه الحوادث.

وكانت قضت محكمة جنايات إيتاي البارود بالسجن المؤبد على المتهم المتهم "صبري. ك.ج.ا"، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في قضية هتك عرض طفل بمدرسة رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور قد وصل إلى المحكمة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما وصل الطفل المجني عليه مرتديا ماسك وشنطة سبايدر مان وكاب، وسط تواجد عشرات الأهالي الذين توافدوا منذ الصباح إلى مقر المحكمة للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ي.م.ع"، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية.

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