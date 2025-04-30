توفي عامل غرقًا، اليوم الأربعاء، في حوض مياه لري الأراضي الزراعية بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وذلك نتيجة اختلال توازنه.

مصرع عامل غرقًا داخل حوض مياه ري بصحراوي المنيا

تم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد تلقت بلاغًا عن الحادث، حيث تبين أن الضحية هو "م. ع. م"، البالغ من العمر 20 عامًا، ويقيم في قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة متابعة الإجراءات اللازمة.

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