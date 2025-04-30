الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سلوى عثمان: عمري ما خططت للأدوار واللهجة الصعيدية سهلة عليا

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو

قالت الفنانة سلوى عثمان إن شخصيتها في مسلسل "حكيم باشا" تمثل مزيجًا بين الشر والكوميديا، موضحة أن الدور رغم طابعه السلبي، إلا أنه لا يُثير كراهية المشاهد، نظرًا لتقديمه بشكل فكاهي وخفيف.

سلوى عثمان في مسلسل حكيم باشا 

وخلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميتان مها بهنسي ومها الصغير على قناة "CBC"، أوضحت سلوى عثمان أن الاتفاق على ملامح الشخصية جاء بالتعاون مع المخرج وفريق العمل، وقالت: "الشخصية قوية ومسيطرة، وبتسرق جوزها بس بشكل كوميدي، فالمشاهد بيضحك ومبيكرههاش. واللغة الصعيدي كانت سهلة عليّا، لأن اشتغلت قبل كده في أعمال كتير باللهجة دي، ودايمًا بحفظ كويس علشان أقدر أتقن الدور".

وتحدثت سلوى عثمان عن مسيرتها الفنية قائلة: "أنا عمري ما خططت للأدوار اللي بقدّمها، لكن كنت محظوظة بالتنوع، والحمد لله الجمهور حبني في كل شخصية. حتى لما بعمل دور الأم، كل واحدة كانت مختلفة عن التانية، والمهم عندي إن الدور يكون له تأثير ورسالة في الأحداث".

 

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