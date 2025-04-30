بعد وصول العاصفة الترابية، محافظ الأقصر يوجه بوقف حركة المعديات حفاظًا على الأرواح

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، رئيس المدينة اللواء دكتور علي الشرابي برفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على سلامة المواطنين وعلى الفور قام الشرابي بإيقاف معديات الأهالى للمرور للبر الغربي والعكس وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، وتم توفير سيارات سرفيس لنقل المواطنين للبر الغربي عن طريق محور اللواء سمير فرج.

العاصفة الترابية في الأقصر

كما قام رئيس مدينة الأقصر بالمرور على كافة الأحياء للتأكد من جاهزية معدات الحملة الميكانيكية من السيارات واللوادر والتلسكوبات وسيارات الكسح بمدينة الأقصر تحسبًا لأي ظروف طارئة

ومن جانبه يهيب المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامتهم.



وضربت العاصفة الترابية محافظة الأقصر، عصر اليوم الأربعاء، وسادت أجواء من الطقس المتقلب وفقًا لتحذيرات الأرصاد الجوية التي أعلنتها مسبقًا.

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وجه برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المراكز، وكافة المديريات الخدمية، تحسبًا لظروف الطقس السيئ، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها، اليوم الأربعاء، حيث من المنتظر أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما وجّه محافظ الأقصر، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرى الإدارات المختلفة، بمراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيئ بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بالدرجة المناسبة، والتنسيق مع كافة الجهات للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم.

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