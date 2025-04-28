محافظ الأقصر لأهالي أصفون المطاعنة: حلم توصيل الصرف الصحي سيصبح حقيقة

زف المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بشرى لأهالى قرية أصفون المطاعنة بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، دخول خدمة الصرف الصحى قريبًا، والتى تخدم قرى شرق أصفون المطاعنة، مشيرا إلى ضرورة إحداث تنمية حقيقية بالقرية، كون مرفق الصرف الصحي أحد أهم مسببات التنمية المستدامة.

محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيري مع أهالي أصفون المطاعنة في إسنا

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده أهالي القرية، لعرض مطالبهم واحتياجاتهم بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد كبير من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وذلك عقب أنتهاء أعمال الرفع المساحي وعمل المقايسات التقديرية، لقطعة الأرض التى تبرع بها أهالى القرية، موجها لإنهاء أعمال الرفع المساحي خلال 20 يوما فقط، للبدء فى التصميمات الخاصة للمحطة ، كما شدد محافظ الأقصر علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ مطالب المواطنين، واعدا أهالى القرية بزيارتهم مرة أخرى.

واختتم المحافظ اللقاء الجماهيري بالتأكيد علي أعمال التنمية التي تتم في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى حالة الاستقرار والأمان التي تشهدها مصر والتي تتطلب ضرورة التكاتف والتلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية والوقوف خلف القيادة السياسية وتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لعبوره بالجمهورية الجديدة الي بر الأمان وقيادته الحكيمة لزمام الأمور في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

كما أعرب الأهالي خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد عن سعادتهم بزيارة المحافظ لقريتهم معبرين عن فرحتهم لكونه اول محافظ يعقد لقاء جماهيري معهم ويستجيب لمطالبهم، مؤكدين أنهم لمسوا في محافظ الأقصر الجدية والالتزام وشعروا بأعمال التطوير التي تتم في مختلف المناطق بالمحافظة.

وشهد اللقاء الجماهيري، المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني بمحافظة الأقصر، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير.

كما شهد اللقاء، النائب وائل زكريا عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وجمع غفير من أهالي قرية أصفون المطاعنة.

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