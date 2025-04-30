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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-4-2025 في عمان

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 30 ريالا عمانيا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 35 ريالا عمانيا.

 

توقعات أسعار الذهب 

وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية وصول سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولارا، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.

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