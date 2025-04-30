الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حسام الجراحي يعلن انتهاء مهمته نائبا لـ رئيس هيئة السلع التموينية

حسام الجراحي
حسام الجراحي
ads

أعلن حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، عن انتهاء مهمته بالهيئة، موجهًا الشكر والتقدير لزملائه والعاملين على جهودهم خلال فترة عمله.

وقال الجراحي، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أنهيت اليوم مهمتي كنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية. كل التقدير والاحترام لزملائي بالهيئة، وإن كنت أدّعي أي إنجاز، فالفضل لله أولًا، ثم للعاملين بالهيئة".

كما توجه بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، على منحه ثقة جديدة بتكليف جديد، داعيًا الله أن يُعينه على أداء مهامه وأن يكون على قدر المسؤولية، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الوطن.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بتكليف حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للسلع التموينية قائما بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. 

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للسلع التموينية وزير التموين التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

التموين: تسلم 466 ألف طن قمح من المزارعين في الموسم المحلي

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو

ads

الأكثر قراءة

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر

حكم من أول جلسة.. المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة.. الجاني: «معملتش حاجة».. والضحية يواجهه في بدلة سبايدر مان

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم تعيين نية الطواف في الحج

تفسير حلم توزيع اللحمة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

"ونغرس فيأكل من بعدنا"، ننشر نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية