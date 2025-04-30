حسام الجراحي يعلن انتهاء مهمته نائبا لـ رئيس هيئة السلع التموينية

أعلن حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، عن انتهاء مهمته بالهيئة، موجهًا الشكر والتقدير لزملائه والعاملين على جهودهم خلال فترة عمله.

وقال الجراحي، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أنهيت اليوم مهمتي كنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية. كل التقدير والاحترام لزملائي بالهيئة، وإن كنت أدّعي أي إنجاز، فالفضل لله أولًا، ثم للعاملين بالهيئة".

كما توجه بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، على منحه ثقة جديدة بتكليف جديد، داعيًا الله أن يُعينه على أداء مهامه وأن يكون على قدر المسؤولية، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الوطن.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بتكليف حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية قائما بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة.

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