الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تتفقد نماذج لمجمعات حضانات ورياض الأطفال في سنغافورة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نماذج لمجمعات حضانات الأطفال ورياض الأطفال في سنغافورة، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على تلك النماذج الناجحة لمجمعات حضانات ورياض الأطفال في سنغافورة، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الإطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال تمهيدا لتطبيقها في مصر من أجل تقديم أفضل سبل الرعاية للأطفال.

وتشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات  المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025" الذي يهدف إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتفاوت الدخل، والتصعيد الاجتماعي والنمو المجتمعي، ويقدم المؤتمر نظرة شاملة على الحراك الاجتماعي العالمي، ويستكشف العوامل الرئيسية التي تشجع على الارتقاء الاجتماعي.

كما دارت مناقشات حول أدوار مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع في خلق وضمان الوصول إلى الفرص التي تحقق النمو الاجتماعي والارتقاء بالمستوي الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن استعراض المبادرات والبرامج التنموية التي تقدمها  الوزارة.

وتأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات المؤتمر بناء على دعوة تلقتها من وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة خلال زيارته لمصر ولقائه وزيرة التضامن الاجتماعي في يناير الماضي.

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