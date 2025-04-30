وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مجتمعات الفرص 2025" بسنغافورة

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة في الفترة من 29 إلى 30 إبريل الجاري.

وشارك في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس وزراء سنغافورة، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة، ولفيف من الوزراء وممثلي الدول المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي.

التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية



ومن المقرر أن تلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال فعاليات المؤتمر تستعرض خلالها التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وكذلك عن المجتمع المصري الشاب واقتصاده المليء بالفرص.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتفاوت الدخل، والتصعيد الاجتماعي والنمو المجتمعي، كما سيقدم المؤتمر نظرة شاملة على الحراك الاجتماعي العالمي، ويستكشف العوامل الرئيسية التي تشجع على الارتقاء الاجتماعي.

فرص تحقيق النمو الاجتماعي والارتقاء وتحسين حياة المواطنين

كما ستكون هناك مناقشات حول أدوار مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع في خلق وضمان الوصول إلى الفرص التي تحقق النمو الاجتماعي والارتقاء بالمستوى الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن استعراض المبادرات والبرامج التنموية التي تقدمها الوزارة.

وتأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات المؤتمر بناء على دعوة تلقتها من وزير التنمية الاجتماعية والأسرية بسنغافورة خلال زيارته لمصر ولقائه وزيرة التضامن الاجتماعي في يناير الماضي.

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