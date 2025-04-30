"الصناعات الغذائية": بعثة تجارية إلى جنوب أفريقيا لتعزيز الصادرات المصرية

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ولأول مرة بعثة تجارية إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، بمشاركة مميزة من الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبرئاسة علاء الوكيل – عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس لجنة البعثات.

يأتى ذلك كخطوة جديدة نحو تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

تواجد الشركات المصرية في السوق الجنوب أفريقي

وتهدف البعثة إلى دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الجنوب أفريقي وفتح آفاق تصديرية جديدة لعدد من المنتجات الغذائية عالية القيمة، من بينها:منتجات الألبان والأجبان – مصنعات اللحوم والدواجن - البيض المبستر - الجيلاتين - الأمعاء.

تنطلق فعاليات البعثة رسميًا يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 بمشاركة 29 شركة مصرية رائدة في قطاع الصناعات الغذائية، ضمن

ويتضمن برنامج عمل مكثف يشمل زيارات ميدانية لسلاسل التجزئة وأسواق الجملة، لقاءات ثنائية (B2B) مع كبار المستوردين، اجتماعات مع الجانب الجنوب أفريقي لبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين، تغطية يومية لأهم الأنشطة والفعاليات المصاحبة للبعثة.

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