وزير الداخلية السوري يطالب مواطني أشرفية صحنايا التزام المنازل والإبلاغ عن المجرمين

أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، أن الأمن العام يتابع عددا من الخارجين عن القانون في منطقة أشرفية صحنايا بحذر شديد.

وتابع: نتخذ تدابير أمنية مشددة تجنبا لأي خطر قد يهدد المواطنين بسبب وجود مسلحين في المنطقة.

كما أشار إلى أن انتشار قوات الأمن في أشرفية صحنايا هدفه سحب السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن وتجنب أعمال العنف.

وأوضح أن الداخلية السورية تعمل على تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف التي أدت لمقتل مدنيين.

واختتم محذرًا: نهيب بالمواطنين في أشرفية صحنايا التزام المنازل والإبلاغ عن الخارجين عن القانون.

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