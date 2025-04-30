إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية وتدهور كبير في الأحوال الجوية. حيث بلغت سرعة الرياح الجنوبية ما بين 20 إلى 25 عقدة، وارتفع الموج إلى ما يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، مما أسفر عن اضطراب شديد في حالة البحر.

إغلاق ميناء نويبع البحري ورفع درجة الاستعداد بمواني البحر الأحمر بسبب العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية



وفي ضوء هذه الظروف الجوية المضطربة، تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وتعليق كافة الأنشطة البحرية داخل الميناء، بما في ذلك عمليات دخول وخروج الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح وسلامة حركة الملاحة البحرية.

كما تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع مواني البحر الأحمر، حيث يتم متابعة الوضع بشكل مستمر من قبل غرف العمليات في كافة الموانئ بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسية بالهيئة. وتعمل الغرف على تبليغ رئيس الهيئة أولًا بأول حول أي مستجدات، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتتبع حالة الطقس وتقديم التوقعات اللازمة.

وقد وجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتفعيل كافة التدابير الاحترازية، والتي تشمل التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، واتباع إجراءات السلامة البحرية لمنع وقوع أي حوادث. كما تم تأكيد ضرورة الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ قد يحدث في الساعات القادمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرارية سلامة الملاحة البحرية في جميع المواني التابعة لها.

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