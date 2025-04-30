الأربعاء 30 أبريل 2025
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انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم التمريضي بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي

مؤتمر التمريض والذكاء
مؤتمر التمريض والذكاء الاصطناعي، فيتو

نظمت اليوم كلية التمريض بجامعة عين شمس المؤتمر الطلابي الثانى عشر والتاسع للوافدين بعنوان "أثر التعليم التمريضي بين الرقمنة والذكاء الاصطناعى في ضوء أهداف التنمية المستدامة".

رئيس جامعة عين شمس يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي اللوافدين لكلية التمريض

تحت رعاية وحضور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، سحر موسى عميد الكلية ورئيس المؤتمر،  هالة محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،وإشراف أ.د. أسماء حافظ مدير وحدة الوافدين.

حضر المؤتمر هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وطايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي السابق للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا والطلاب الوافدين بالكلية من عددًا من الدول من بينها "السودان، نيجيريا، إريتريا، السعودية، الصومال".

في كلمته، أعرب محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عن سعادته بحضور هذا المؤتمر حيث يعد التمريض ركيزة أساسية تساهم في نجاح المنظومة الطبية، موضحا أن التمريض رسالة وليس مهنة فقط فبدونه لن تستقيم الخدمة الطبية المتكاملة.

كما أشاد بدور التمريض وإسهاماته في الحفاظ على صحة المرضي، بالإضافة لدور الكلية وجهودها فى دعم طلابها في كافة الجوانب للوصول بهم لأفضل مستوى مهني.

وأكد محمد ضياء أن إقامة مثل هذا المؤتمرات بشكل دوري يعزز التقارب بين الطلاب من مختلف الجنسيات ويدمج الطلاب الوافدين ويقلل شعورهم بالاغتراب مما يشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي.

ورحبت سحر موسي بالحضور وقدمت الشكر لقيادات الجامعة على دعمهم المستمر للكلية وطلابها، موضحة أن المؤتمر يركز هذا العام على مساعدة الطلاب علي فهم وتنفيذ تقنيات التمريض المبتكرة لتعزيز العملية التعليمية من خلال البحث والممارسة، والتركيز علي الفرص والتحديات لمهنة التمريض فى ضوء التنمية المستدامة، بالإضافة لاستعراض دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي فى تعزيز رعاية المرضى والرعاية الصحية.

الإبتكار فى تعليم التمريض

وأشارت سحر موسى إلى محاور المؤتمر والتى تدور حول الإبتكار فى تعليم التمريض وممارسته وأبحاثه، وتقديم الرعاية الرعاية الصحية الأولية وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك الاتجاهات الحديثة  فى تعليم القيادة والاحترافية للتمريض.

كما تحدثت هالة محمد عن حرص الكلية  الدائم فى على دعم النشاط الطلابي داخلها، وصقل مهارات ومواهب الطلاب بما يسمح بتخريج طالب قادر علي مواجهة تحديات العصر وقادرا علي التميز داخل سوق العمل باعتبار أن قطاع التمريض أحد القطاعات الطبية الهامة في المنظومة الصحية داخل أي مجتمع.

يذكر أن فعاليات الافتتاح تضمنت عرض لـBroadcast عن الكلية وخريجيها وعرض الجوالة وعرض لثقافة بلدان الطلاب الوافدين.

وعلى هامش المؤتمر قام محمد ضياء بمرافقة سحر موسي وهالة محمد، فى جولة تفقدية للمعرض المقام، والذي تضمن عدد من المعروضات والمنتجات الطلابية بالأقسام العلمية  ومنتجات الطلاب الوافدين وبعض من مأكولات لبلدان هؤلاء الطلاب الوافدين وارتداء كل منهم زى بلدهم تمثيلا لها.

وفي الختام قام كل من؛ محمد ضياء زين العابدين وسحر موسى بتبادل الدروع. وتقديم الدروع للسادة الوكلاء وشهادات تقدير لعدد من الطلاب المتميزين والمتفوقين وعدد من المكرمين والحاصلين على مراكز في الأنشطة الطلابية المختلفة كالنشاط الرياضي والثقافي والجوالة وغيرها.

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