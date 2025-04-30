الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان: 3100 متعافي استفادوا من التدريب على حرف مهنية

3100 متعافي استفادوا
3100 متعافي استفادوا من التدريب على حرف مهنية
ads

 يوفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التدريب المهنى للمتعافين من الإدمان، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج ضمن مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة  "وتم تدريب ما يقرب من 3200  متعافى داخل ورش التدريب  بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان خلال الثلث الأول من عام 2025.

 

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وفي إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان أطلق الصندوق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم منها مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة كما  نجح المتعافون في تحويل مساحة الأرض الملحقة بمركز العزيمة مطروح التابع للصندوق إلى مزرعة، وزراعة شجر الزيتون وحصاد المحصول الذى يعد أحد أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة ثم عصره على البارد للحصول على أفضل أنواع الزيت.

 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان  مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، لافتا الى ان مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال بعيد العمال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مكافحة وعلاج الإدمان والتعاط مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

مواد متعلقة

صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات ينفذ برامج لرفع وعي الطلاب بخطورة المخدرات

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صندوق مكافحة الإدمان يكشف مفاجأة عن نسبة تعاطي المخدرات في شهر رمضان 2025

صندوق مكافحة الإدمان: نوفر العلاج مجانا وفي سرية تامة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في ملف خليفة كولر والإعلان خلال ساعات

تحرك عاجل من وزارة الخارجية بشأن احتجاز طلاب مصريين في الجمهورية القيرغيزية

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع اللحمة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

"ونغرس فيأكل من بعدنا"، ننشر نص خطبة الجمعة القادمة

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية