سوهاج تشهد عاصفة ترابية محملة بالرمال والمحافظة تعلن جاهزيتها للتعامل الفوري (فيديو)

قدمت فيتو “بثا مباشرا” عن العاصفة الترابية المحملة بالرمال والأتربة التى وصلت منذ قليل محافظة سوهاج وتسببت في عدم وضوح الروية على طريق الصحراوي الشرقي سوهاج - أسوان، حيث تحولت السماء إلى اللون الأصفر وتسببت العاصفة في خلو الشوارع والميادين من المارة والتزام أغلب المواطنين منازلهم وإغلاق معظم المحال التجارية أبوابها.

وأعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، رفع درجة الإستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة، مع وجود فرص لسقوط أمطار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية

وأكد محافظ سوهاج أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وشدد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الأحوال الجوية، وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.

مراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث

كما وجه "سراج " قيادات المحافظة وجميع الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومعدات التدخل والإنقاذ السريع مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد المحافظ المواطنين وسائقي السيارات وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع.

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