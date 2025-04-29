رئيس مياه سوهاج يشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة معالجة صرف صحى طما التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم مدينة طما وقراها ومشروع تنفيذ بيارة مناولة تصرفات الصرف الصحى لقريتى الحديقة والمدمر على محطة معالجة صرف صحى طما.

كما تم تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم أكثر من 300 ألف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضى والجبيرات والكوم الأصفر وكوم بدر والشيخ مسعود، بالإضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.



رئيس مياه سوهاج: ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة، بالإضافة إلى تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.



كما تفقد مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية بقرية المدمر بمركز طما، والذى يأتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال نهاية يونية القادم، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه المحزمين الجاري إنشائها، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 65 لترا لكل ثانية.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتوقيت إنهاء المشروع لدخوله الخدمة وضخ المياه للمواطنين.

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