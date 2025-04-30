وزير السياحة والآثار: وصول الحملة الترويجية الموجهة للسوق الأوروبي إلى 100 مليون مستخدم

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية ترتكز على إبراز التنوع السياحي بالمقصد المصري منها المقومات والمنتجات المتنوعة والمختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي من بينها السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية والروحانية والرياضية وغيرها، مؤكدًا على حرص الوزارة على أن يصل شعار هذه الاستراتيجية إلى كافة السائحين بمختلف دول العالم.

الحملات الترويجية لوزارة السياحة والآثار

وخلال لقائه مع هشام الناظر المدير الإقليمي لشركة جوجل مصر خلال مشاركته في فعاليات سوق السفر العربي، نتائج الحملة الترويجية الموجهة للأسواق العربية التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع شركة جوجل خلال شهر رمضان الماضي تحت شعار " مصر روحها في رمضان" والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على إبراز التنوع السياحي في مصر ولاسيما في شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن هذه الحملة حققت نجاحًا ملحوظًا حيث استطاعت الوصول إلى 16 مليون مستخدم بالدول العربية المستهدفة.

نتائج الحملات الترويجية لوزارة السياحة والآثار

أشار إلى الحملة الترويجية التي تم إطلاقها في منتصف شهر مارس الماضي، بعدد من الأسواق الأوروبية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتي نجحت في الوصول إلى 100 مليون مستخدم في أول يوم لإطلاقها في 8 دول من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال الاجتماع الاتفاق على البدء الفوري لتنفيذ الدراسات التسويقية اللازمة تمهيدًا لإطلاق الحملة الترويجية الجديدة تفعيلًا لشعار "مصر…تنوع سياحي لا يضاهي".

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