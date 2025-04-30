الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيرته اللبنانية التعاون المشترك

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع نظيرته اللبنانية، فيتو
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عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع لورا لحود وزيرة السياحة بدولة لبنان، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين مصر ولبنان خلال الفترة القادمة.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض سوق السفر العربي

يأتي هذا اللقاء خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها وزير السياحة والآثار لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين الذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل. 

وخلال اللقاء، بحث الوزيران آليات التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وإمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران فيما بينهما، كما تبادلا الرؤى والمقترحات للترويج للمقاصد السياحية بالبلدين وفقًا للاستراتيجيات السياحية لهما. 
 

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