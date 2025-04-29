وزارة البترول تعدل نظم تقسيم الإنتاج في اتفاقياتها مع الشركات الأجنبية

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة اكسون موبيل “إيجيبت ابستريم ليمتد”، لوضع الأسس اللازمة لنظام الاتفاقيات الجديد وبدء العمل به في حالة تحقيق شركة اكسون موبيل نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023.

حيث أن تطبيق هذا النظام الجديد سيكون حافزًا للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما، خاصة وأن الشركة قد انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع، وجار تقييم تلك البيانات تمهيدًا للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ونجاحات قطاع البترول في زيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وذلك من خلال تقديم حوافز لجذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.

حيث تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المالى المطبق في مصر وإضافة نظام جديد لاقتسام الإنتاج بين قطاع البترول والشركاء الأجانب مما يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المناطق البكر، مع أخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من أجهزة الدولة المعنية.



النظام الجديد يمثل حافزا للشركات لزيادة الإنتاج

ومن الجدير بالذكر أن النظام الجديد سيكون حافزا للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح هذا النظام تقاسم الحكومة والشركات للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح أكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي، هذا ولا تدخر الوزارة جهدًا نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة,

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