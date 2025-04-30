نجم أتلتيك بلباو يقترب من تمثيل منتخب المغرب

يسعى مروان سانادي، لاعب نادي أتلتيك بيلباو، إلى إنهاء خطواته الرسمية للحصول على جواز سفر رياضي مغربي، تمهيدًا لتمثيل منتخب المغرب.



وبحسب صحيفة “المنتخب” المغربية، فإن مروان سانادي بدأ خطوات تغيير جنسيته الرياضية، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تواصل مباشر بين اللاعب ووليد الركراكي.

مروان سانادي



وأوضحت الصحيفة، أن الركراكي التقى بمروان سانادي خلال تواجد الناخب الوطني في إسبانيا خلال الفترة الماضية، وأبلغه بأنه يُتابعه عن كثب، وبأنه ضمن الخيارات التي قد تعزز صفوف الأسود مستقبلًا.

وانضم سانادي إلى أتلتيك بيلباو في الميركاتو الشتوي الماضي، ونجح في فرض اسمه بسرعة ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب إرنستو فالفيردي، الأمر الذي جذب اهتمام مدرب منتخب المغرب.

ومن المنتظر أن يتم تسريع الإجراء ات القانونية الخاصة بملف سانادي، على أمل أن يكون ضمن قائمة الأسماء الجديدة التي قد تظهر لأول مرة بقميص المنتخب المغربي خلال معسكر يونيو المقبل.

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