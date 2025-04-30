الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

استقرار الأحوال الجوية بمدينة مرسى مطروح (صور)

صورة من شوارع مطروح،
صورة من شوارع مطروح، فيتو

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، استقرارا في الأحوال الجوية، وخلو الشوارع من المارة؛ خوفا من العاصفة الترابية القادمة، تلاها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.  

ورصدت عدسة “فيتو” صباح اليوم صور لشوارع مطروح العامة بظهور الشمس في الشوارع واستقرار الجو حتى الآن.

 تأثير السحب الرعدية

في سياق آخر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن مرسى مطروح تقع حاليا تحت تأثير السحب الرعدية، والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة رعدية أحيانًا في بعض الأماكن.

 

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار المتوسطة والغزيرة مساءً إلى (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)، والأمطار الخفيفة ليلًا إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

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استقرار الأحوال الجوية الاحوال الجوية العاصفة الترابية شوارع مطروح سقوط أمطار غزيرة درجات الحرارة

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