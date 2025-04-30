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رياضة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في ملف خليفة كولر والإعلان خلال ساعات

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

تسعى إدارة النادي الاهلي، لحسم ملف المدير الفني للفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عن قيادة الأحمر عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام صن داونز بنصف نهائي البطولة.

وكشفت مصادر داخل النادي الاهلي عن تولي مدرب ألماني القيادة الفنية للأهلي وأن الإعلان عن التفاصيل سيتم خلال ساعات.

وأكدت المصادر أن الاهلي يضع حاليا رتوش أخيرة وتنسيقية فقط لحسم ملف المدير الفني. 

 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة علي بطولة الدوري الممتاز.  

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا لتحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري. 

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.   

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

 ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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