فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للتقنيات المستقبلية "التحدي" بجائزة 12 مليون روبل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الجائزة الوطنية للتقنيات المستقبلية "التحدي" فتحت باب الترشح لجائزة الاكتشاف (Discovery)، وهي جائزة مخصصة للعلماء الأجانب - غير المقيمين في الاتحاد الروسي- الذين حققوا اكتشافا مهما أثَّر على تطوير العلوم والتكنولوجيا العالمية.

فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للتقنيات المستقبلية "التحدي"

وسيتم دفع جائزة نقدية قدرها 12 مليون روبل روسي للفائزين، علما بأن آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في المسابقة يوم 21 مايو 2025، وعلى جميع المهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والترشح للجائزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

علما بأنه يسمح بالتقدم الذاتي أو الترشيح من قِبل علماء آخرين أو الطلبات الجامعية من قبل المنظمات العلمية والجامعات وما إلى ذلك، وتُمنح الجائزة إلى:



العلماء الأجانب (و/أو مواطني الاتحاد الروسي غير المقيمين فيه) والفرق العلمية (لا يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص)، البالغين وغير المقيد بشروط عمرية؛ لاكتشاف علمي مهم (يُقدم، على سبيل المثال، في شكل مقال علمي أو سلسلة من المقالات العلمية) أثر على تطور العلوم والتكنولوجيا، ويمكن ربطه بإمكانية ابتكار تقنيات مستقبلية (يتراوح أفق تطبيق التقنيات المستقبلية بين 3 و10 سنوات)؛ لاكتشافات علمية تُنجز في الخارج وتُسهم في تطوير العلوم العالمية.



جدير بالذكر أنه تم منح جائزة "التحدي" منذ عام 2023 من قِبل الصندوق غير الحكومي لتنمية العلاقات العلمية والثقافية، الذي تم إنشاؤه لتعزيز التفاعل العلمي الدولي والتعاون في مجال التقنيات المستقبلية والدبلوماسية العلمية.



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