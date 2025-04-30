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بالأسماء، أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز 9 متسابقين في مسابقة الفيزياء للمراحل التعليمية

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ نتيجة مسابقة الفيزياء للمراحل التعليمية المختلفة (الإعدادية والثانوية والجامعية) لعام 2025، والتي فاز بها 9 متسابقين في الثلاث مراحل المعلن عنها ضمن المسابقة وهي المسابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية للفيزياء، إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية. 

أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز 9 متسابقين في مسابقة الفيزياء 

وكانت اللجنة الوطنية للفيزياء – إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية –  تلقت 692 بحث للمراحل الثلاثة المختلفة وأسفر الفحص على استيفاء 305 بحث للشروط الأولية وتم توزيعهم على أعضاء اللجنة الوطنية للفيزياء حيث تم فحصهم وتقييمهم، وأسفر الفحص عن اختيار أفضل ثلاث أبحاث فائزة في كل مرحلة وهم:

المرحلة الإعدادية عن "المغناطيسية ودورها في الحياة" فازت بالمركز الأول ليان إسلام طه محمود الطالبة بمعهد الصفوة الأزهري، وفازت بالمركز الثاني إسراء عبد الرحيم جاد أحمد الطالبة بمعهد الصحابة الأزهري الخاص بكرداسة، وحصلت علي المركز الثالث أماني مدحت رمضان سعيد شاهين الطالبة بمعهد فتيات الفائزون أبو حمص.

أما الفائزين من المرحلة الثانوية عن "الليزر وتطبيقاته" فازت بالمركز الأول زينب محمد أحمد صبح الطالبة من معهد فتيات دكرنس، وحصل علي المركز الثاني الطالب عبد الله محمد حنفي نبيه أمام من معهد الغد المشرق الأزهري، وكان المركز الثالث من نصيب الطالبة سجى إيهاب مصطفى أحمد من معهد فتيات أسوان النموذجي الثانوي.

والفائزون من المرحلة الجامعية عن "الحوسبة الكمية" فاز بالمركز الأول سعد الزهيري الطالب بقسم الفيزياء علوم الأزهر، والمركز الثاني محمد حسام الدين نجيب الطالب بكلية علوم جامعة المنيا، والمركز الثالث حصل عليه كيرلس فايز صبحي فلتس الطالب بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي الأهلية.

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