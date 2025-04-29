محافظة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية غدا

وجّه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات بتقلبات جوية شديدة غدًا.

محافظة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

وأكد المحافظ على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية للعمل على مدار الساعة، مع تشديد المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طوارئ قد تنجم عن موجة الطقس السيئ.

كما تم التشديد على شركات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير الوقائية، والتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي آثار سلبية محتملة.

وتناشد المحافظة جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في أماكن الأشجار او اعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت العاصفه وتقليل الحركة علي الطرق قدر الإمكان والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية حفاظًا على سلامتهم.

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