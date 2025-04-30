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اقتصاد

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: التيسيرات الضريبية تدعم مناخ الاستثمار

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية  المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة مشيدًا بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.

 

التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: “التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة”، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.

وأضاف: “نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي”.

وحضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء السبع، وأحمد طيبة ودانى شعيب وورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور أشرف حجر واحمد الطوخي وتامر نصير وقيادات مصلحة الضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.

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