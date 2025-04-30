التحقيقات تكشف تفاصيل طعن طالب لزميله بمطواة في الجيزة

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين طالب وزميله في البدرشين، مما تسبب في إصابته بجرح بواسطة سلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما.

وأصدرت النيابة عدة قرارات في الحادث، من بينها استدعاء شهود العيان حول الحادث لسماع أقوالهم، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف علي ملابساتها وسرعة تفريغ كاميرات المراقبة.

وأفادت التحقيقات بنشوب مشادة كلامية بين طالب بالصف الأول الثانوى وزميله أثناء خروجهم من مجموعة تقوية عقب انتهاء اليوم الدراسي أمس، فقام المتهم بضربه بمطواة ولاذ بالفرار.

القبض على المتهم بالجيزة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بإصابة طالب ثانوي بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في البدرشين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن طالبا تشاجر مع زميله، واعتدى عليه بسلاح أبيض، لخلاف بينهما، مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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