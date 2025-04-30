عاصفة ترابية تضرب بحيرة التمساح بالإسماعيلية (فيديو)

ضربت عاصفة ترابية محملة بالرمال منطقة بحيرة التمساح في محافظة الاسماعيلية، مما أدى إلى حجب الرؤية في عدد من الأماكن وإغلاق بعض الطرق، بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني.

ومن المتوقع أن تتقدم العاصفة إلى باقى الأنحاء من شرق مدينة وشمال البلاد، ومع مرور الوقت يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، أما السواحل الشمالية الغربية فتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من عدم استقرار حالة الطقس نتيجة تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

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