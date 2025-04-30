وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنيا عددا من الملفات الخدمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والملفات الخدمية التي تهم المواطنين.

وخلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجري تنفيذها في 192 قرية بمراكز العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس وملوي للإسراع فى تنفيذ باقى المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن.

وأكدت منال عوض أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها.

وأشار اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إلى دخول عدد كبير من المشروعات للخدمة ومن بينها محطات لمياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وغيرها من مشروعات الكهرباء والنقل والتى لاقت استحسان وإشادة من أبناء القرى المستهدفة لدورها فى تحسين جودة الحياة لأهالى القرى.

كما شهد اللقاء متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى ومن بينها مشروع الموقف الإقليمى ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري ومحطة مياه المنطقة الصناعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة علي تعزيز التنمية المتكاملة وتحقيق طفرة في الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل مستدامة وتوفير بنية تحتية تدعم المستثمرين والقطاع الصناعي، على أرض محافظة المنيا.

كما أكد اللواء عماد كدوانى حرص المحافظة على متابعة مراحل تنفيذ تلك المشروعات والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى والاعتبارات البيئية والاجتماعية وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى جهود محافظة المنيا فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 فى قطاعات رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة، لتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.

وناقشت الدكتورة منال عوض مع اللواء عماد كدواني جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضى الدولة ونتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ال٢٥ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة الدورية لملف التصالح والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وتذليل أى عقبات أمام المواطنين وكذا التصدي بحسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية فى المهد بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهات الولاية والأجهزة الأمنية.

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