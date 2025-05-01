الخميس 01 مايو 2025
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سياسة

الشيوخ يستعرض تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات النواب الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يستعرض مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب.

 

تقارير اللجان النوعية 

ويتضمن جدول الأعمال استعراض تقارير اللجان النوعية كالتالي:

تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدمين من:
النائب  أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء
لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

النائية نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".

 

تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية".


تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب  أبو النجا المحرزي، بشأن إنارة الطريق السياحي الرابط بين ٦ أكتوبر والمريوطية".

النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء طريق جديد من محور ديروط شرق النيل إلى قرية دير القصير - محافظة أسيوط".

النائب محمود صلاح، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد أمام قريتي كفر محلة داود ومحلة داود.

النائب / سليمان الزملوط، بشأن تنمية المنطقة الساحلية (ساحل الرمانة) بشمال سيناء".


تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجد الدين بركات، بشأن إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة".


تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة كاميليا صبحي بشأن تأثير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة على العملية التعليمية".

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن عودة طيران الباراموتور الوزارة الطيران المدني.


تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تفعيل دور اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب".

 

تقديم الخدمات الطبية لمرضى التمثيل الغذائي

تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:
النائب  أحمد أنور شاهين بشأن تيسير إجراءات تقديم الخدمات الطبية لمرضى التمثيل الغذائي".

النائب عيسى الشريف بشأن سرعة وإقامة وتشغيل عيادة التأمين الصحي بحي التبين - جنوب القاهرة".

النائب خالد العوني بشأن توفير أسرة رعاية أطفال كافية في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة أسوان


تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تسجيل دير الأنبا أنطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

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