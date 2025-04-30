الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

حبس 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس  6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيًا؛ لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 260 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة وذلك ٤ ايام على ذمة استكمال التحقيقات.

غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة عبر إسباغ طابع الشرعية عليها، من خلال شراء عقارات، سيارات، أراضٍ زراعية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني بهدف تبييض الأموال وإخفاء حقيقتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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