الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بسبب خط جديد، انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق مصر الجديدة، مساء الجمعة

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكرى ـ الحرس الجمهورى ـ القوات الجوية ـ عمارات العبور ـ الخليفة المأمون)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 2/5/2025 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 3/5/2025، ولمدة 8 ساعات.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرا لأعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 600 مم بشارع منشية البكرى بمصر الجديدة.

 

توفير الاحتياجات من المياه

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المصالح الحكومية الوحدات المحلية المخابز

مواد متعلقة

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2025 (إنفوجراف)

اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
ads

الأكثر قراءة

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

حكم من أول جلسة.. المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة.. الجاني: «معملتش حاجة».. والضحية يواجهه في بدلة سبايدر مان

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم تعيين نية الطواف في الحج

تفسير حلم توزيع اللحمة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

"ونغرس فيأكل من بعدنا"، ننشر نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية