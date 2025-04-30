بسبب خط جديد، انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق مصر الجديدة، مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكرى ـ الحرس الجمهورى ـ القوات الجوية ـ عمارات العبور ـ الخليفة المأمون)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 2/5/2025 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 3/5/2025، ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرا لأعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 600 مم بشارع منشية البكرى بمصر الجديدة.

توفير الاحتياجات من المياه

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

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