بأضعاف راتبه في ريال مدريد، الهلال يعرض مبلغا خرافيا للتعاقد مع أنشيلوتي

فجرت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل مثيرة تتعلق بالمدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بعد انتشار أنباء عن فشل مفاوضاته لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وكشفت صحيفة OK DIARIO أن الهلال السعودي سيُقدم عرضا لأنشيلوتي بـ50 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتولى المدرب الإيطالي مهمة تدريب الهلال السعودي خلفا لخورخي جيسوس الذي تم اختياره لقيادة المنتخب البرازيلي بعد فشل التعاقد مع مدرب ريال مدريد.

وكان أنشيلوتي قد جدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2026 بـ11 مليون يورو سنويا.

موسم سيء في ريال مدريد

فيما ذكرت إذاعة كوبي الإسبانية أن مستقبل أنشيلوتي في ريال مدريد أصبح مهددًا، بعد موسم سيئ خسر فيه الفريق نهائيين ضد برشلونة (كأس السوبر وكأس الملك)، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي على يد آرسنال.

وكشفت إذاعة كوبي: لم يُحسم الاتفاق النهائي بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكان الاتحاد البرازيلي يأمل في توقيع العقد خلال رحلة المدرب إلى لندن أو لاحقًا في مدريد، لكن هذا لم يحدث، مما أثار استياء البرازيليين.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين البرازيل والمدرب أنشيلوتي تواجه صعوبات كبيرة، وأن الصفقة التي كانت تبدو شبه مؤكدة قد تتعرض للانهيار في الساعات القادمة.

وتابعت: لم يعد ريال مدريد وأنشيلوتي يُخفون شيئًا وقد لا يُكمل الموسم إذا خرج الدوري عن السيطرة وقد يقررون فسخ العقد مبكرًا، مشيرة إلى أنه كان هناك نوع من التحفظ، والآن تسارعت الأمور.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البرازيلي للتعاقد مع المدرب أنشيلوتي، إلا أن أحد أبرز العقبات كان يتعلق بإنهاء عقده مع ريال مدريد، وكان أنشيلوتي مصممًا على الحصول على مستحقاته المالية عن العام الأخير من عقده، مما أعاق المفاوضات.

الموافقة على رحيل أنشيلوتي

من جانبها، اعتقدت إدارة ريال مدريد أنه بالموافقة على رحيل أنشيلوتي، ستتمكن من تجنب دفع راتبه الصافي البالغ 10 ملايين يورو للموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2026.

كما كانت تأمل أن يكون الراتب المعروض عليه من البرازيل كافيًا لإقناعه بالتخلي عن عقده، مما يعني عدم دفع تعويض مالي مقابل فسخ العقد، ولكن أنشيلوتي أفسد هذه الخطط بعد إصراره على الحصول على جميع مستحقاته المالية، مما أدى إلى تدمير جهود الاتحاد البرازيلي التي استمرت لأكثر من شهر لإقناع المدرب بالانتقال إلى المنتخب.

كما قررت إدارة ريال مدريد الاستعانة بسولاري كمدرب مؤقت حتى كأس العالم للأندية، مع اعتبار تشابي ألونسو الخيار الأكثر احتمالًا لخلافة أنشيلوتي.

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات شديدة هذا الموسم بسبب تراجع أداء ريال مدريد، والذي تجلى في خسارته في نهائي السوبر الإسباني، ثم الخروج من دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا خسارة كأس ملك إسبانيا.

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