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رياضة

عطية الله وأكرم توفيق ينهيان موسمهما مع الأهلي

يحيي عطية الله،فيتو
يحيي عطية الله،فيتو

الاهلي، تأكد غياب المغربي يحيي عطية الله، عن المشاركة بمباريات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وانتهاء الموسم مع القلعة الحمراء.

وتعرض يحيى عطية الله لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز، التي انتهت بالتعادل السلبي، مما استدعى خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف لاستعداده للمباريات القادمة.

كما قرر مسؤولو النادي الأهلي عدم تفعيل بند شراء اللاعب المغربي يحيى عطية الله بعد انتهاء إعارته من نادي سوتشي الروسي، وذلك بسبب محدودية إمكانياته الفنية بالإضافة إلى تكرار إصاباته.

وبالتالي يكون يحيي عطية الله هو اللاعب الثاني الذي ينهي موسمه مع النادي الاهلي بجانب اكرم توفيق لاعب الفريق، والذي استبعده عماد النحاس المدير الفني المؤقت، من قائمة الأحمر أمام بتروجيت خاصه وأنه لن بفيده في المرحلة القادمة لانضمام اللاعب للشمال القطري عقب انتهاء الموسم الحالي.

 

فيما استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت بالنادي الأهلي على تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة علي بطولة الدوري الممتاز.  

 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجيت في الدوري 

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني.

- خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور، عمرو السولية.

- خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، حسين الشحات.

 

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا للنادي بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري. 

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.   

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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