الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وصول أبطال التايكوندو بعد حصد ٨ ميداليات في كأس رئيس الاتحاد الدولي بإثيوبيا

وصول أبطال التايكوندو
وصول أبطال التايكوندو إلى مطار القاهرة الدولي، فيتو

التايكوندو، أوفد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لفيفا من قيادات الوزارة والاتحاد المصري للتايكوندو؛ لاستقبال بعثة المنتخب المصري للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي، عقب عودتهم من إثيوبيا بعد مشاركتهم المشرفة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو.

حيث حصد خلالها الأبطال المصريون 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية، وسط منافسات قوية مع نخبة من المنتخبات الإفريقية والدولية.


 تفوق الرياضة المصرية في المحافل الدولية

وفي كلمته التي نقلتها عنه قيادات الوزارة للاعبين، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يؤكد تفوق الرياضة المصرية في المحافل الدولية، مشيدًا بما قدمه أبطال التايكوندو من أداء مشرف يعكس جدية واستعداد اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين وتدعم أبطالها في مختلف الألعاب لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات باسم مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التايكوندو اثيوبيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للتايكوندو مطار القاهرة بعثة المنتخب المصري للتايكوندو

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يهنئ لاعبي التايكوندو وألعاب القوى لحصولهم على المستوى الذهبي

منتخب ناشئي التايكوندو يبدأ معسكره التدريبي استعدادًا لبطولة العالم بالإمارات
ads

الأكثر قراءة

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

إسكان النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وخطوات المناقشة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية في طريقها للقاهرة وشمال الصعيد (صورة)

جنايات دمنهور تعقد جلسة سرية لإصدار قرار في قضية طفل البحيرة

المصريون يستقبلون العاصفة بالخوف والدعاء، وتعيد للنشطاء ذكريات واقعة «يوم القيامة»

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

حجبت الرؤية وأظلمت النهار، وصول العاصفة الترابية للسويس

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

المزيد
الجريدة الرسمية