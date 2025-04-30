وصول أبطال التايكوندو بعد حصد ٨ ميداليات في كأس رئيس الاتحاد الدولي بإثيوبيا

التايكوندو، أوفد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لفيفا من قيادات الوزارة والاتحاد المصري للتايكوندو؛ لاستقبال بعثة المنتخب المصري للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي، عقب عودتهم من إثيوبيا بعد مشاركتهم المشرفة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو.

حيث حصد خلالها الأبطال المصريون 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية، وسط منافسات قوية مع نخبة من المنتخبات الإفريقية والدولية.



تفوق الرياضة المصرية في المحافل الدولية

وفي كلمته التي نقلتها عنه قيادات الوزارة للاعبين، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يؤكد تفوق الرياضة المصرية في المحافل الدولية، مشيدًا بما قدمه أبطال التايكوندو من أداء مشرف يعكس جدية واستعداد اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين وتدعم أبطالها في مختلف الألعاب لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات باسم مصر.

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