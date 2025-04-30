إسكان النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وخطوات المناقشة

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تفاصيل عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وأوضح أنه سيتم الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري.

موقف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم

وفيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم، أكد وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

تحرير علاقة الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تعديل القانون أحد البدائل المقترحة

وأوضح النائب، أن تحرير عقد الإيجار القديم بعد 5 سنوات، أحد البدائل المقترحة، بينما لم يتم النقاش في هذا الشأن، من خلال اجتماعات لجنة الإسكان من مكاتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

مجلس النواب حريص على تحقيق الموازنة في تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد النائب، أن مجلس النواب، حريص على تحقيق البعد الاجتماعي من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين، موضحا أن تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، لا يعني موافقة مجلس النواب عليه بنفس الصياغة، بينما سيتم النقاش في كل المواد.

3 ملايين وحدة إجمالي مساكن الإيجار القديم

وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم تقترب من 3 ملايين وحدة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا العدد يحتم ضرورة المراجعة والتدقيق في نسبة القيمة الإيجارية الجديدة، وفقا للمناطق والتجمعات السكنية داخل المدن، وكذلك للمساحات سواء كانت مساحة الوحدة صغيرة أو كبيرة.

ولفت النائب، إلى أن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، سيساهم بصورة كبيرى في توضيح المعلومات والأرقام حول العقارات القديمة، وكذلك عدد الوحدات السكنية المغلقة لتعود إلى أصحابها من الملاك ما لم يقطنها المستأجر.

وأعلن النائب، أن لجنة الإسكان أعدت قائمة بأسماء الجهات التى سيتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلين عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

واوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التى تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.

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