الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يبحث مع مبعوث جوتيريش للسودان التطورات الميدانية والسياسية والإنسانية

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، وعقد الجانبان جلسة مباحثات مطولة حول تطورات الأوضاع ميدانيا وسياسيًا في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.

خطة عمل المنظمة الدولية للفترة القادمة

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المبعوث الخاص أطلع الأمين العام على خطة عمل المنظمة الدولية للفترة القادمة، معددا التحديات التي تواجه الجهود الدبلوماسية، كما تناول مستجدات الوضع ورؤيته في ظل التطورات العسكرية على الأرض في السودان، خاصة بعد استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على العاصمة الخرطوم. 

وأشار لعمامرة إلى ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية في الملف السوداني لضمان فعالية المبادرات الدولية في هذا الشأن.

موقف جامعة الدول العربية الداعم للشعب السوداني

أكد الأمين العام خلال الاجتماع على موقف جامعة الدول العربية الداعم للشعب السوداني وتطلعاته المشروعة نحو الأمن والسلام والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف النزاع المسلح وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

 موقف الجامعة العربية من الأزمة في السودان

وشدد أبو الغيط على الثوابت التي تحدد موقف الجامعة العربية من الأزمة في السودان، وعلى رأسها وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السودانية، ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون السودانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، وتحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه، وتضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع السوداني.

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أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان السودان انهاء الحرب الأمن والسلام والتنمية المستدامة المساعدات الانسانية لشؤون السودانية

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